Силы ПВО за ночь уничтожили 26 беспилотников

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской и Ростовской областью, а также над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.