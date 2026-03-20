Путин подписал указ о назначении членов ЦИК России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии РФ, в число которых вошли Анатолий Сысоев, Элла Памфилова, Антон Лопатин, Наталья Бударина и Игорь Борисов, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

"В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сформированной в марте 2021 года, и на основании статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года Nº 67-Ф3 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" постановляю: назначить членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Борисова Игоря Борисовича, Бударину Наталью Алексеевну, Лопатина Антона Игоревича, Памфилову Эллу Александровну, Сысоева Анатолия Владимировича", - говорится в указе.