Путин присвоил мотострелковым бригаде и дивизии наименования "гвардейская"
18:17 20.03.2026
Путин присвоил мотострелковым бригаде и дивизии наименования "гвардейская"
Путин присвоил мотострелковым бригаде и дивизии наименования "гвардейская" - РИА Новости, 20.03.2026
Путин присвоил мотострелковым бригаде и дивизии наименования "гвардейская"
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении мотострелковым 60-й отдельной бригаде и 127-й дивизии наименования "гвардейская", следует из... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:17:00+03:00
2026-03-20T18:17:00+03:00
россия
владимир путин
общество
россия
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин присвоил мотострелковым бригаде и дивизии наименования "гвардейская"

Путин дал мотострелковым бригаде и дивизии наименования "гвардейская"

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении мотострелковым 60-й отдельной бригаде и 127-й дивизии наименования "гвардейская", следует из документов на официальном сайте опубликования правовых актов.
Ранее, в День защитника Отечества, глава государства вручил командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину и командиру 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александру Фабричнову медали "Золотая Звезда".
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 60 отдельной мотострелковой ордена Кутузова бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 60 отдельная гвардейская мотострелковая ордена Кутузова бригада", - говорится в тексте указа.
Кроме того, Путин подписал аналогичный указ о присвоении 127-й мотострелковой ордена Кутузова дивизии наименования "гвардейская".
Оба указа вступили в силу со дня подписания.
