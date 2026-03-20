Путин наградил телеведущую Ситтель орденом "За заслуги перед Отечеством"

"За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить... Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени... Ситтель Марину Эдуардовну - ведущую программы группы выпуска программы "Вести" службы выпуска информационных программ дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в тексте указа.