Глава СПЧ поддержал идею ежегодно передавать списки на помилование Путину

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал идею члена СПЧ Евы Меркачевой ежегодно передавать списки на помилование президенту РФ Владимиру Путину на его встрече с Советом.

Во вторник Фадеев сообщил, что глава государства подписал указ о помиловании 23 женщин, среди которых родственницы бойцов СВО и матери несовершеннолетних детей. Позже член СПЧ Ева Меркачева заявила РИА Новости, что планирует на ежегодной встрече Совета с Путиным в конце 2026 года снова попросить его о помиловании ряда людей, чтобы это стало традицией.

"Хорошая тема, а почему нет… Конечно, я поддержу - президент поддержал, Ева поддержала, ее предложение. Это очень важно", - сказал Фадеев журналистам.

По его словам, помилования происходят достаточно регулярно, но чтобы была помилована целая группа женщин, такое в Совете видят впервые.