Глава СПЧ поддержал идею ежегодно передавать списки на помилование Путину
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал идею члена СПЧ Евы Меркачевой ежегодно...
Фадеев поддержал идею Меркачевой ежегодно давать списки на помилование Путину
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал идею члена СПЧ Евы Меркачевой ежегодно передавать списки на помилование президенту РФ Владимиру Путину на его встрече с Советом.
Во вторник Фадеев
сообщил, что глава государства подписал указ о помиловании 23 женщин, среди которых родственницы бойцов СВО и матери несовершеннолетних детей. Позже член СПЧ Ева Меркачева
заявила РИА Новости, что планирует на ежегодной встрече Совета с Путиным
в конце 2026 года снова попросить его о помиловании ряда людей, чтобы это стало традицией.
"Хорошая тема, а почему нет… Конечно, я поддержу - президент поддержал, Ева поддержала, ее предложение. Это очень важно", - сказал Фадеев журналистам.
По его словам, помилования происходят достаточно регулярно, но чтобы была помилована целая группа женщин, такое в Совете видят впервые.
"Это знаки такие. У нас и так система гуманизируется в огромной степени. У нас сейчас сидят примерно 300 тысяч. А было больше миллиона. Она и так гуманизируется. Но вот такие шаги", - подчеркнул глава СПЧ.