00:08 20.03.2026 (обновлено: 07:38 20.03.2026)
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
Дарья Буймова
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам.
«
"Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан", — говорится в обращении главы государства на сайте Кремля.
Путин также поблагодарил последователей ислама, сражающихся за свободу и независимость России. Кроме того, президент напомнил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.
"Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив", — заключил российский лидер.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.
