Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
2026-03-20T00:08:00+03:00
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим Рамадан
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам.
"Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан", — говорится в обращении
главы государства на сайте Кремля.
Путин также поблагодарил последователей ислама, сражающихся за свободу и независимость России. Кроме того, президент напомнил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.
"Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив", — заключил российский лидер.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.