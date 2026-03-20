Биолог объяснил, почему свиристелей считают пьяницами

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Найденные весной лежащими под рябинами свиристели не объелись забродивших ягод и не пьяны, они травмированы ударами о стекла или другие городские препятствия, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

По словам биолога, увидев птиц, лежащих в полусознательном или бессознательном состоянии под кустами и рябинами, люди думают, что птицы объелись забродившими ягодами и пьяны.

"Основными пьяницами традиционно считаются свиристели. Эта птица гнездится в средней и северной тайге, где более полугода не видит ни людей, ни их построек. Осенью они начинают кочевать в поисках ягод и оказываются в городах, где традиционно много рябины. Но город несет для непривычных к нему птиц целый ряд опасностей. Одна из самых серьезных - стекла окон и остекление фасадов современных зданий", - рассказал Русинов.

Птицы не воспринимают стекло, как препятствие, так как в нем видно отражение неба и окружающего пространства. При этом, как отметил биолог, свиристели летают стремительно и плотными стайками, поэтому часто врезаются в стекла.