Биолог объяснил, почему свиристелей считают пьяницами

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Найденные весной лежащими под рябинами свиристели не объелись забродивших ягод и не пьяны, они травмированы ударами о стекла или другие городские препятствия, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
По словам биолога, увидев птиц, лежащих в полусознательном или бессознательном состоянии под кустами и рябинами, люди думают, что птицы объелись забродившими ягодами и пьяны.
"Основными пьяницами традиционно считаются свиристели. Эта птица гнездится в средней и северной тайге, где более полугода не видит ни людей, ни их построек. Осенью они начинают кочевать в поисках ягод и оказываются в городах, где традиционно много рябины. Но город несет для непривычных к нему птиц целый ряд опасностей. Одна из самых серьезных - стекла окон и остекление фасадов современных зданий", - рассказал Русинов.
Птицы не воспринимают стекло, как препятствие, так как в нем видно отражение неба и окружающего пространства. При этом, как отметил биолог, свиристели летают стремительно и плотными стайками, поэтому часто врезаются в стекла.
"После этого птицы, если не погибают сразу, то контужены, и у них обычно черепно-мозговая травма от удара. Часть из них просто валится вниз на месте, часть дотягивает до деревьев и падает уже под ними. Именно таких птиц и называют обычно опьяневшими. Часть из них, у которых травмы не столь серьезны, постепенно приходит в себя и улетает. Часть гибнет", - пояснил Русинов.
Россиянам рассказали, как правильно подкармливать птиц
