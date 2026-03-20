Удары по Ирану усложняют разблокировку Ормузского пролива, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Удары Израиля и США по иранской энергетической инфраструктуре и атаки на иранских чиновников усложняют разблокировку судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Удары по энергетической инфраструктуре и удары по высокопоставленным иранским чиновникам, в том числе убийство главы совета национальной безопасности Али Лариджани, знаменуют эскалацию, которая замедляет попытки возобновить движение коммерческих судов (через пролив - ред.)", - говорится в публикации.
По данным агентства, в Европе и на Ближнем Востоке чиновники теряют уверенность, что у США и Израиля есть план выхода из кризиса в регионе. Должностные лица также ожидают дальнейших экономических потрясений из-за эскалации.
По словам одного европейского чиновника, существуют опасения, что, даже если США и Израиль выйдут из конфликта, суда все равно будут отказываться использовать пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.