СМИ: Трамп готов захватить остров Харк для открытия Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для возобновления судоходства в Ормузском проливе, пишет Президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для возобновления судоходства в Ормузском проливе, пишет Axios

« "Он хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт. Если для этого потребуется взять под контроль остров Харк, это будет сделано. Если потребуется прибрежная операция, это тоже может произойти. Но окончательное решение пока не принято", — приводит портал слова высокопоставленного представителя американской администрации.

Через остров проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. По данным издания, цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.

Отмечается, что такой сценарий может быть реализован только после ослабления военного потенциала Ирана в районе пролива. По словам одного из источников, на это может уйти около месяца.

Кроме того, потребуется дополнительная переброска войск: в регион уже направляются подразделения морской пехоты США, при этом рассматривается возможность увеличения контингента, добавляет Axios.

Во вторник пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни предупредил, что противников Ирана в случае нападения на Харк унизят сильнее, чем в Ормузском проливе, он станет кладбищем для захватчиков.