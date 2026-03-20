https://ria.ru/20260320/proliv-2082022087.html
СМИ: Трамп готов захватить остров Харк для открытия Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для возобновления судоходства в Ормузском проливе, пишет Axios. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ормузский пролив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081364647_0:0:2437:1371_1920x0_80_0_0_be28c7e46c94c6d6233cf1ef144b362f.jpg
https://ria.ru/20260318/ostrov-khark-2081389718.html
https://ria.ru/20260320/iran-2081859048.html
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
сша
ормузский пролив
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081364647_177:0:2344:1625_1920x0_80_0_0_452c64f38d483210b874b7b539be7351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, ормузский пролив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Дональд Трамп, Ормузский пролив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для возобновления судоходства в Ормузском проливе, пишет Axios
.
«
"Он хочет, чтобы Ормузский пролив
был открыт. Если для этого потребуется взять под контроль остров Харк, это будет сделано. Если потребуется прибрежная операция, это тоже может произойти. Но окончательное решение пока не принято", — приводит портал слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Через остров проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. По данным издания, цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.
Отмечается, что такой сценарий может быть реализован только после ослабления военного потенциала Ирана
в районе пролива. По словам одного из источников, на это может уйти около месяца.
Кроме того, потребуется дополнительная переброска войск: в регион уже направляются подразделения морской пехоты США, при этом рассматривается возможность увеличения контингента, добавляет Axios.
Во вторник пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни предупредил, что противников Ирана в случае нападения на Харк унизят сильнее, чем в Ормузском проливе, он станет кладбищем для захватчиков.
На прошлой неделе Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства прислать военные корабли в пролив. Германия ответила отказом на эту просьбу. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы отправить туда флот.
Обострение конфликта между США
, Израилем и Ираном
привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив
— ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива
. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.