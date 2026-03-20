Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп готов захватить остров Харк для открытия Ормузского пролива - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 20.03.2026 (обновлено: 18:40 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/proliv-2082022087.html
СМИ: Трамп готов захватить остров Харк для открытия Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для возобновления судоходства в Ормузском проливе, пишет Axios. РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081364647_0:0:2437:1371_1920x0_80_0_0_be28c7e46c94c6d6233cf1ef144b362f.jpg
https://ria.ru/20260318/ostrov-khark-2081389718.html
https://ria.ru/20260320/iran-2081859048.html
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
сша
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081364647_177:0:2344:1625_1920x0_80_0_0_452c64f38d483210b874b7b539be7351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
CC0 / Public domain / Остров Харк
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
CC0 / Public domain /
Остров Харк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для возобновления судоходства в Ормузском проливе, пишет Axios.
«
"Он хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт. Если для этого потребуется взять под контроль остров Харк, это будет сделано. Если потребуется прибрежная операция, это тоже может произойти. Но окончательное решение пока не принято", — приводит портал слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Остров Харк: география, нефть и стратегическое значение в конфликте с США
18 марта, 15:40
Через остров проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. По данным издания, цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.
Отмечается, что такой сценарий может быть реализован только после ослабления военного потенциала Ирана в районе пролива. По словам одного из источников, на это может уйти около месяца.
Кроме того, потребуется дополнительная переброска войск: в регион уже направляются подразделения морской пехоты США, при этом рассматривается возможность увеличения контингента, добавляет Axios.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Мистер Путин, не надо: в Иране за час разбились мечты США о слабости России
Вчера, 08:00
Во вторник пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни предупредил, что противников Ирана в случае нападения на Харк унизят сильнее, чем в Ормузском проливе, он станет кладбищем для захватчиков.
На прошлой неделе Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства прислать военные корабли в пролив. Германия ответила отказом на эту просьбу. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы отправить туда флот.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
В миреСШАДональд ТрампОрмузский проливИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала