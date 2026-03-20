Южная Корея обсуждает с США возможный вклад в решение Ормузского вопроса - РИА Новости, 20.03.2026
17:00 20.03.2026
Южная Корея обсуждает с США возможный вклад в решение Ормузского вопроса
Южная Корея обсуждает с США возможный вклад в решение Ормузского вопроса
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Республика Корея обсуждает с США и другими союзниками свой возможный вклад в решение проблемы с Ормузским проливом на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщили в администрации южнокорейского президента.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив, позднее он обвинил союзников в неготовности прийти на помощь. Министр обороны Республики Корея Ан Гю Бэк заявлял, что южнокорейские власти не получали от Соединенных Штатов официальной просьбы об отправке кораблей.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
США задействовали ударную авиацию для разблокировки Ормуза, пишут СМИ
Вчера, 14:16
"Что касается вариантов нашего вклада в ситуацию в Ормузском проливе, мы поддерживаем тесную коммуникацию с ключевыми союзниками, включая США, и ведем многосторонние консультации", - заявил представитель администрации президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна в пятницу. Его слова приводит агентство Рёнхап.
Представитель президентского офиса подчеркнул, что сложности с судоходством через Ормузский пролив напрямую влияют на запасы энергоресурсов и экономику Республики Корея. В связи с этим для решения данной проблемы южнокорейское правительство "ищет оптимальный набор вариантов", который будет соответствовать национальным интересам страны.
В администрации южнокорейского президента также добавили, что безопасность международного судоходства отвечает интересам всех государств, исходя из чего власти Республики Корея тщательно рассматривают возможные меры реагирования с учетом внутреннего законодательства и обстановки на Корейском полуострове.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
FT узнала, что может помешать США сопровождать суда в Ормузском проливе
Вчера, 10:14
 
