Южная Корея обсуждает с США возможный вклад в решение Ормузского вопроса

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Республика Корея обсуждает с США и другими союзниками свой возможный вклад в решение проблемы с Ормузским проливом на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщили в администрации южнокорейского президента.

Представитель президентского офиса подчеркнул, что сложности с судоходством через Ормузский пролив напрямую влияют на запасы энергоресурсов и экономику Республики Корея. В связи с этим для решения данной проблемы южнокорейское правительство "ищет оптимальный набор вариантов", который будет соответствовать национальным интересам страны.