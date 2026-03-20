Южная Корея обсуждает с США возможный вклад в решение Ормузского вопроса

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Республика Корея обсуждает с США и другими союзниками свой возможный вклад в решение проблемы с Ормузским проливом на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщили в администрации южнокорейского президента.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив, позднее он обвинил союзников в неготовности прийти на помощь. Министр обороны Республики Корея Ан Гю Бэк заявлял, что южнокорейские власти не получали от Соединенных Штатов официальной просьбы об отправке кораблей.
"Что касается вариантов нашего вклада в ситуацию в Ормузском проливе, мы поддерживаем тесную коммуникацию с ключевыми союзниками, включая США, и ведем многосторонние консультации", - заявил представитель администрации президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна в пятницу. Его слова приводит агентство Рёнхап.
Представитель президентского офиса подчеркнул, что сложности с судоходством через Ормузский пролив напрямую влияют на запасы энергоресурсов и экономику Республики Корея. В связи с этим для решения данной проблемы южнокорейское правительство "ищет оптимальный набор вариантов", который будет соответствовать национальным интересам страны.
В администрации южнокорейского президента также добавили, что безопасность международного судоходства отвечает интересам всех государств, исходя из чего власти Республики Корея тщательно рассматривают возможные меры реагирования с учетом внутреннего законодательства и обстановки на Корейском полуострове.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.