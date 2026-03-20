США задействовали ударную авиацию для разблокировки Ормуза, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США и их союзники задействовали ударную авиацию, включая штурмовики A-10 и вертолеты Apache, для атак на иранские морские силы и беспилотники в рамках операции по восстановлению судоходства через Ормузский пролив, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.
По данным издания, A-10 наносят удары по быстроходным катерам в проливе, а вертолеты Apache участвуют в уничтожении дронов, которые Иран якобы применяет для атак на суда и инфраструктуру в регионе. Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, "A-10 уже задействованы на южном направлении и наносят удары по быстроходным катерам в Ормузском проливе", а Apache "присоединились к операции".
Отмечается, что кампания является частью многоэтапного плана Пентагона по "снижению угроз" со стороны иранских катеров, мин и крылатых ракет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.