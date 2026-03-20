В Иране заявили, что продолжат контролировать Ормуз и после конфликта

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Иран продолжит контролировать Ормузский пролив и после войны, сообщил РИА Новости представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни.
"Нет сомнений в важности этого пролива, и нет сомнений в том, что Иран продолжит контролировать его как во время войны, так и после нее", - сказал собеседник агентства.
Ранее замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что Тегеран занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта, в этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом.
После этого в парламенте Ирана заявили, что рассматривают законопроект о взимании пошлин за проход судов по ормузскому проливу, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, а посол Ирана в России Казем Джалали заявлял РИА Новости, что Ормузский пролив должен быть безопасным для всех либо ни для кого.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.