Суда, проходящие через Ормуз, можно пересчитать по пальцам, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Число судов, проходящих сейчас через Ормузский пролив в день, можно пересчитать по пальцам руки, сообщил РИА Новости представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни.

Комментируя переговоры с другими странами по поводу пропуска их судов через Ормуз, депутат отметил, что если и идут переговоры о проходе, то речь идет об одном судне или двух, при этом учитывается текущая ситуация, а сам процесс проходит в координации с Ираном.