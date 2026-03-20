Рейтинг@Mail.ru
Суда, проходящие через Ормуз, можно пересчитать по пальцам, заявили в Иране - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/proliv-2081916357.html
Суда, проходящие через Ормуз, можно пересчитать по пальцам, заявили в Иране
в мире
иран
ормузский пролив
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080631751_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1e21efb9cf5e405c0c811ca742d72dc.jpg
https://ria.ru/20260320/smi-2081878874.html
https://ria.ru/20260320/proliv-2081867337.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080631751_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bceac13fc5a7d77bc5d4b651069eb752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Ормузский пролив, США
Суда, проходящие через Ормуз, можно пересчитать по пальцам, заявили в Иране

Хосейни: суда, проходящие в день через Ормуз, можно пересчитать по пальцам руки

© AP Photo / Altaf QadriНефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе
© AP Photo / Altaf Qadri
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Число судов, проходящих сейчас через Ормузский пролив в день, можно пересчитать по пальцам руки, сообщил РИА Новости представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни.
"Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана. В настоящий момент количество проходящих через него судов можно пересчитать по пальцам одной руки, в то время как ранее через него проплывали от 130 до 140 судов в день", - сказал собеседник агентства.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
FT узнала, что может помешать США сопровождать суда в Ормузском проливе
Вчера, 10:14
Комментируя переговоры с другими странами по поводу пропуска их судов через Ормуз, депутат отметил, что если и идут переговоры о проходе, то речь идет об одном судне или двух, при этом учитывается текущая ситуация, а сам процесс проходит в координации с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Условий для военного сопровождения судов в Ормузе нет, заявили в США
Вчера, 09:18
 
В миреИранОрмузский проливСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала