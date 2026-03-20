Суда, проходящие через Ормуз, можно пересчитать по пальцам, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Число судов, проходящих сейчас через Ормузский пролив в день, можно пересчитать по пальцам руки, сообщил РИА Новости представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни.
"Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана. В настоящий момент количество проходящих через него судов можно пересчитать по пальцам одной руки, в то время как ранее через него проплывали от 130 до 140 судов в день", - сказал собеседник агентства.
Комментируя переговоры с другими странами по поводу пропуска их судов через Ормуз, депутат отметил, что если и идут переговоры о проходе, то речь идет об одном судне или двух, при этом учитывается текущая ситуация, а сам процесс проходит в координации с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.