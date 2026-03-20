Союзники не готовят миссию по деблокаде Ормузского пролива, заявила Мелони - РИА Новости, 20.03.2026
10:10 20.03.2026
Союзники не готовят миссию по деблокаде Ормузского пролива, заявила Мелони
Союзники не готовят миссию по деблокаде Ормузского пролива, заявила Мелони - РИА Новости, 20.03.2026
Союзники не готовят миссию по деблокаде Ормузского пролива, заявила Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что участники шестисторонней инициативы по Ормузскому проливу не собираются снаряжать военную миссию по его... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T10:10:00+03:00
2026-03-20T10:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081073892_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_147776f587a1d70c2008bbd88051375a.jpg
https://ria.ru/20260320/proliv-2081867337.html
https://ria.ru/20260320/frantsija-2081839639.html
https://ria.ru/20260319/tramp-2081794828.html
ормузский пролив
италия
иран
в мире, ормузский пролив, италия, иран, гуидо крозетто, дональд трамп, евросоюз, джорджа мелони, оон
В мире, Ормузский пролив, Италия, Иран, Гуидо Крозетто, Дональд Трамп, Евросоюз, Джорджа Мелони, ООН
Союзники не готовят миссию по деблокаде Ормузского пролива, заявила Мелони

Мелони: союзники не готовят военную миссию по деблокаде Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе
Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
РИМ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что участники шестисторонней инициативы по Ормузскому проливу не собираются снаряжать военную миссию по его деблокированию.
"Я хочу внести ясность, потому что мне кажется, что некоторые интерпретации несколько надуманны. Очевидно, никто не думает о военной миссии по прорыву блокады в Ормузском проливе", - заявила она журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе.
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Условий для военного сопровождения судов в Ормузе нет, заявили в США
Вчера, 09:18
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония ранее в четверг заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
"Мы обсудили вопрос свободы судоходства в контексте заявления, сделанного сегодня совместно с некоторыми другими европейскими партнерами, где, с одной стороны, Иран четко призван гарантировать свободу и безопасность судоходства, а с другой мы предлагаем свою помощь, когда для этого будут созданы подходящие условия", - заявила Мелони, ее общение с итальянскими журналистами транслировалось в Youtube.
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя участие Италии в инициативе, в четверг заверил, что подобная миссия будет невозможна "без перемирия и всеобъемлющей многосторонней инициативы".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Макрон назвал условие участия Франции в миссии в Ормузском заливе
Вчера, 02:36
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в среду заявил, что Рим выступает за миссию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив под эгидой ООН. Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву президента США Дональда Трампа станет шагом к участию в конфликте вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Трамп заявил, что США не нуждаются ни в чьей помощи в Ормузском проливе
19 марта, 19:18
 
В миреОрмузский проливИталияИранГуидо КрозеттоДональд ТрампЕвросоюзДжорджа МелониООН
 
 
