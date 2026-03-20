Союзники не готовят миссию по деблокаде Ормузского пролива, заявила Мелони

РИМ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что участники шестисторонней инициативы по Ормузскому проливу не собираются снаряжать военную миссию по его деблокированию.
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония ранее в четверг заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
"Мы обсудили вопрос свободы судоходства в контексте заявления, сделанного сегодня совместно с некоторыми другими европейскими партнерами, где, с одной стороны, Иран четко призван гарантировать свободу и безопасность судоходства, а с другой мы предлагаем свою помощь, когда для этого будут созданы подходящие условия", - заявила Мелони, ее общение с итальянскими журналистами транслировалось в Youtube.
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя участие Италии в инициативе, в четверг заверил, что подобная миссия будет невозможна "без перемирия и всеобъемлющей многосторонней инициативы".
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в среду заявил, что Рим выступает за миссию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив под эгидой ООН. Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву президента США Дональда Трампа станет шагом к участию в конфликте вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.