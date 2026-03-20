Условий для военного сопровождения судов в Ормузе нет, заявили в США

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Условия для начала операций по военному сопровождению судов через Ормузский пролив пока нет, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего представителя Пентагона.
"Единое руководство заявляет, что в настоящее время просто нет условий для начала операции по сопровождению", - приводит газета слова источника.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова с партнерами взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в Ормузском проливе, когда ситуация станет спокойнее. Британская газета Telegraph писала, что Великобритания может направить военные корабли для обеспечения навигации в Ормузском проливе только в случае перемирия с Ираном.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.