По программе "Единой России" выполнено 80 тыс наказов жителей Оренбуржья

УФА, 20 мар - РИА Новости. Восемьдесят тысяч наказов жителей Оренбуржья выполнены за пять лет работы народной программы партии "Единая Россия", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Восемьдесят тысяч наказов оренбуржцев были выполнены за пять лет в рамках народной программы "Единой России". Итоги подвели сегодня с коллегами на областном отчётно-программном форуме "Есть результат!", - сообщил губернатор Оренбургской области в своём Telegram-канале.

По словам Евгения Солнцева, в Оренбуржье капитально отремонтированы 563 медицинских и 69 образовательных учреждений, построено 180 ФАПов и врачебных амбулаторий, 11 школ, 105 спортивных объектов. Ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, строительство и реновация объектов культуры и многое другое, что удалось сделать, стало наглядным подтверждением работы народной программы, добавил он.

"Каждый результат – это потребности людей и их благополучие. И сегодня наша задача – выстроить стратегию на следующую пятилетку, которой будут доверять, которая будет флагманом развития региона и страны. Несомненно, мы продолжим работать с участниками СВО и их семьями. Как уже говорил ранее, в режиме одного окна ветераны должны получать поддержку от власти. С 15 марта мы начали такую практику", - рассказал губернатор региона.

Он отметил, что в каждом районном отделении партии "Единая Россия" теперь ежемесячно будут проходить такие встречи. "Мы продолжим работать с многодетными семьями. Их количество за последние годы выросло в 1,5 раза. И, несомненно, ставим себе задачу привлечения кадров", - сказал Евгений Солнцев.