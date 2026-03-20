Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:27 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/programma-2081977027.html
По программе "Единой России" выполнено 80 тыс наказов жителей Оренбуржья
Восемьдесят тысяч наказов жителей Оренбуржья выполнены за пять лет работы народной программы партии "Единая Россия", сообщил губернатор Оренбургской области... РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
1920
1920
true
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Единая Россия
© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 20 мар - РИА Новости. Восемьдесят тысяч наказов жителей Оренбуржья выполнены за пять лет работы народной программы партии "Единая Россия", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Восемьдесят тысяч наказов оренбуржцев были выполнены за пять лет в рамках народной программы "Единой России". Итоги подвели сегодня с коллегами на областном отчётно-программном форуме "Есть результат!", - сообщил губернатор Оренбургской области в своём Telegram-канале.
По словам Евгения Солнцева, в Оренбуржье капитально отремонтированы 563 медицинских и 69 образовательных учреждений, построено 180 ФАПов и врачебных амбулаторий, 11 школ, 105 спортивных объектов. Ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, строительство и реновация объектов культуры и многое другое, что удалось сделать, стало наглядным подтверждением работы народной программы, добавил он.
"Каждый результат – это потребности людей и их благополучие. И сегодня наша задача – выстроить стратегию на следующую пятилетку, которой будут доверять, которая будет флагманом развития региона и страны. Несомненно, мы продолжим работать с участниками СВО и их семьями. Как уже говорил ранее, в режиме одного окна ветераны должны получать поддержку от власти. С 15 марта мы начали такую практику", - рассказал губернатор региона.
Он отметил, что в каждом районном отделении партии "Единая Россия" теперь ежемесячно будут проходить такие встречи. "Мы продолжим работать с многодетными семьями. Их количество за последние годы выросло в 1,5 раза. И, несомненно, ставим себе задачу привлечения кадров", - сказал Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области напомнил, что каждый житель страны может оставить свои предложения, которые войдут в новую народную программу. Это определит вектор движения всей России, и в том числе Оренбуржья, на ближайшие пять лет.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала