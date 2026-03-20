В Москве стартовал спецпроект "У истоков антироссийской пропаганды"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве стартовал специальный проект "У истоков антироссийской пропаганды", организованный в Год народного единства Российской национальной библиотекой и Международной медиагруппой "Россия сегодня" в рамках Национального консорциума по историческому просвещению.

Темой обсуждения в ходе первой встречи, в которой приняли участие более 200 студентов университетов из разных регионов, стал один из ключевых исторических зарубежных источников середины XVI века "Записки о Московии" Сигизмунда фон Герберштейна. Его литературная работа произвела в Европе фурор, открыла для европейцев Московскую Русь, положив начало расхожему мнению о "русской тирании".

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин в ходе встречи напомнил, что РНБ является одним из пяти ведущих в мире хранилищ рукописных книг. "В стране больше ничего равного ей нет. Важно и то, что в середине XIX века началось системное собирание "россики" (Rossica), то есть того, что писали и пишут иностранцы о России", — отметил он.

По его мнению, идея проекта "У истоков антироссийской пропаганды" особо актуальна потому, что сегодня мир сильно меняется. "Происходит то, что можно назвать глобальной когнитивной трансформацией. Параллельно идет смена системы миропорядка. Мир меняется, как все мы знаем, на многополярность", — сказал Цыпкин.

При этом он добавил, что такое в истории уже было. "Это не первая большая смена, но, когда происходят подобные изменения, они в первую очередь происходят и в сознании людей. Старое сталкивается с новым. <…> Иногда очень болезненно, зачастую кроваво", — подчеркнул он.

"В этом интересно и важно разобраться, потому что мы разбираемся в современном мире в момент его трансформации, когда западноевропейское доминирование исчезает на наших глазах", — добавил он.

Начальник Управления проектов в области образования, руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина выразила мнение, что сегодня медиаспециалисты фиксируют интересную тенденцию: во всем мире фактически идет война за прошлое во имя будущего. "Мы понимаем, что эта война за прошлое определяет, по сути, будущее. У нас есть огромное количество оппонентов, которые пытаются задавать собственное понимание картины мира", — отметила она.

Вместе с тем, по ее словам, чтобы убедить людей в том, что то или иное событие имело место и носило определенный характер, нужны всего четыре составляющих: достоверный источник, уважаемый эксперт, визуальный ряд и место, откуда информация транслируется. "Если все это соблюдено, мы доверяем информации; источники определяют нашу картину мира здесь и сейчас", — добавила она.

Именно поэтому, по ее словам, для первой встречи в рамках проекта "У истоков антироссийской пропаганды" были выбраны "Записки о Московии" Сигизмунда фон Герберштейна.

"XV век — век книгопечатания, а в XVI веке уже появляются школы, начинается массовое распространение информации и манипуляция массовым общественным сознанием", — отметила Тюрина. "Колумб открыл Америку для Европы, но Герберштейн был не менее значим с точки зрения открытия России для европейцев", — добавила она.

По мнению заместителя генерального директора по библиотечной работе РНБ Станислава Голубцова, через весь текст "Записок о Московии" проходят две чеканные формулировки о России — рабство и тирания. Зарубежный автор рассказывает о пьянстве великого русского князя. Он пишет о трусости русских на поле боя, о том, что русские не держат данного иностранцам слова. Исследователи приходят к выводу, что Герберштейн сознательно выбирает отдельные эпизоды и транслирует их так, что потом они бездонно тиражируются в европейской среде, порождая русофобию.