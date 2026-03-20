МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВСУ весной 2025 года в Курской области открыли огонь по колонне мирных жителей, рассказал украинский военный Павел Вовченко, видео с его признаниями предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В тот день на окраине села Теткино вооруженные боевики остановили колонну машин местных жителей, желавших покинуть зону боевых действий.

"Это было село Теткино. Нас было три человека. Были там гражданские машины – "Москвич", "Жигули-Девятка", "Восьмерка". Стояли и собирались уезжать… Мы доложили (по рации - ред.) ситуацию – так-то и так-то. У командира был позывной "Динамо". Он дал приказ стрелять", - рассказал Вовченко.

В колонне было около 15-20 женщин и мужчин, детей не было. По утверждению Вовченко, они докладывали командиру, что перед ними безоружные люди, однако это никого не остановило. Боевики открыли огонь.

"Началась паника, начали в машину садиться. Кто успел, начал уезжать. Кто успел садиться в машину, уезжали сразу, все за первой машиной. А те, кто были убиты, они не успели уехать. В машинах пооставались", - рассказал он.

После окончания бойни боевики подошли к колонне. "Среди машин лежали убитые все… Где-то шесть мужчин убитых. Ну и женщин было шесть убитых тоже. Остальные успели уехать", - рассказал он. После этого боевики скрылись в лесополосе.

О себе Вовченко рассказал, что ему 47 лет, он уроженец Днепродзержинска