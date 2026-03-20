Премьера докфильма "Ризы для неба" прошла в Москве - РИА Новости, 20.03.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
12:07 20.03.2026
Премьера докфильма "Ризы для неба" прошла в Москве
Премьера докфильма "Ризы для неба" прошла в Москве - РИА Новости, 20.03.2026
Премьера докфильма "Ризы для неба" прошла в Москве
Премьера документального фильма "Ризы для неба" об известном церковном благотворителе XIX века Иннокентии Сибирякове прошла в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.03.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Свято-Тихоновский православный университет в восстановленном Московском епархиальном доме
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Свято-Тихоновский православный университет в восстановленном Московском епархиальном доме
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Премьера документального фильма "Ризы для неба" об известном церковном благотворителе XIX века Иннокентии Сибирякове прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм "Ризы для неба" об известном меценате и благотворителе из Иркутска Иннокентии Сибирякове показали в Москве в центре "Соборная палата" при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ). Президент ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев перед показом отметил, что Сибиряков – это пример для современных благотворителей.
"Когда я разговариваю с людьми богатыми, всегда говорю, что деньги – это зло, но у них есть только одно замечательное свойство – их можно использовать на добро: служение людям и Богу. Это такой замечательный путь к Богу", - сказал отец Владимир.
Как отметили организаторы показа, фильм снят творческой группой ИрГТРК при поддержке Фонда им. Иннокентия Сибирякова и "раскрывает жизненный путь выдающегося благотворителя: от успешного предпринимателя до человека, посвятившего себя духовному служению на святой Горе Афон".
Сибиряков родился в 1860 году в Иркутске в купеческой семье и унаследовал большое состояние. Иннокентий Михайлович жертвовал средства на культурные проекты, социальные проекты для рабочих, а также образовательным учреждениям и храмам, в том числе – Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю. В конце жизни Сибиряков принял монашество, жил в Греции, на святой горе Афон, где и умер в 1901 году. Был похоронен в Свято-Андреевском ските, в котором ранее на средства Сибирякова был в том числе возведен собор Апостола Андрея Первозванного.
