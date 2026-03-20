Премьера докфильма "Ризы для неба" прошла в Москве

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Премьера документального фильма "Ризы для неба" об известном церковном благотворителе XIX века Иннокентии Сибирякове прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Фильм "Ризы для неба" об известном меценате и благотворителе из Иркутска Иннокентии Сибирякове показали в Москве в центре "Соборная палата" при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ). Президент ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев перед показом отметил, что Сибиряков – это пример для современных благотворителей.

"Когда я разговариваю с людьми богатыми, всегда говорю, что деньги – это зло, но у них есть только одно замечательное свойство – их можно использовать на добро: служение людям и Богу. Это такой замечательный путь к Богу", - сказал отец Владимир.

Как отметили организаторы показа, фильм снят творческой группой ИрГТРК при поддержке Фонда им. Иннокентия Сибирякова и "раскрывает жизненный путь выдающегося благотворителя: от успешного предпринимателя до человека, посвятившего себя духовному служению на святой Горе Афон".