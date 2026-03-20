Муфтий рассказал, что нельзя брать с собой на молитву в Ураза-байрам - РИА Новости, 20.03.2026
04:56 20.03.2026
Муфтий рассказал, что нельзя брать с собой на молитву в Ураза-байрам
Муфтий рассказал, что нельзя брать с собой на молитву в Ураза-байрам - РИА Новости, 20.03.2026
Муфтий рассказал, что нельзя брать с собой на молитву в Ураза-байрам
В местах массового скопления людей на Ураза-байрам будут установлены рамки металлоискателей, вещи будут досматривать, поэтому не стоит брать с собой... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T04:56:00+03:00
2026-03-20T04:56:00+03:00
московская область (подмосковье), россия, москва, рушан аббясов, московская соборная мечеть, религиозные праздники, религия, общество
Религия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Рушан Аббясов, Московская соборная мечеть, Религиозные праздники, Религия, Общество
Муфтий рассказал, что нельзя брать с собой на молитву в Ураза-байрам

Муфтий посоветовал не брать с собой большие сумки на молитву в Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В местах массового скопления людей на Ураза-байрам будут установлены рамки металлоискателей, вещи будут досматривать, поэтому не стоит брать с собой металлические предметы и большие сумки, также важно не забыть коврик для молитв, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
Ранее в ДУМ РФ сообщили, что в Москве праздничная молитва на начнется 20 марта в 7.00 в Московской Соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294). В Подмосковье организуют 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.
Муфтий рассказал, когда наступит Ураза-байрам в 2026 году
"На всех площадках безопасность будут обеспечивать правоохранители. Будут установлены металлоискатели, поэтому не стоит брать с собой металлические предметы. Также советую не брать большие сумки, их будут досматривать, это увеличит время прохождения рамок", - сказал муфтий.
Также он посоветовал верующим в этот день отказаться от использования личного транспорта и приехать на молитву заранее, а также заранее купить обратный билет на метро, чтобы не создавать заторы в вестибюлях и на станциях.
"Важно не забыть коврик для молитвы, а также одеться по погоде, ведь утром может быть еще холодно, а в мечетях все не уместятся. На молитву принято одеться в красивую одежду, использовать благовония, но главное, что нужно "взять" - это чистое намерение, чтобы создать атмосферу праздника для себя и окружающих", - сказал Аббясов.
Ранее Аббясов сообщил РИА Новости, что на площадках ДУМ РФ в праздник Ураза-байрам ожидают порядка 150-200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч в Московской области.
В 2026 году мусульмане встретили Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершив в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан - в 2026-м с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
Муфтий рассказал, что важно сделать в праздник Ураза-байрам
РелигияМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваРушан АббясовМосковская соборная мечетьРелигиозные праздникиРелигияОбщество
 
 
