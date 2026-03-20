Пожарный расчет МЧС РФ на строительном рынке в Солнечногорске. 20 марта 2026

При пожаре на рынке в Солнечногорске никто не пострадал

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пострадавших при пожаре на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.

В пятницу в поселке Андреевка в Солнечногорске произошло возгорание на территории рынка "Строй Рай". Тушение затрудняет плотная застройка и высокая нагрузка. Огонь также перешел на соседний ТЦ. По последним данным МЧС , пожар локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров, к тушению привлекались 42 человека и 15 единиц техники.

"По нашей информации, пострадавших пока нет", - рассказали в пресс-службе администрации.