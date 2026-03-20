Пожар на рынке в Солнечногорске перекинулся на соседний торговый центр

"Пламя охватило торговые павильоны и перекинулось на рядом расположенный торговый центр", — сказали в ведомстве.

О возгорании на территории рынка "Строй Рай" в поселке Андреевка стало известно около 13 часов. К ликвидации привлекли 42 человека и 15 единиц техники. Тушение пожара затрудняет плотная застройка и высокая нагрузка. По последним данным, возгорание локализовали на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.