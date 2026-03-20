QatarEnergy оценила потери из-за ракетных атак

ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy прогнозирует, что потеряет около 20 миллиардов долларов в год в результате ракетных атак на газовое производство в промышленном городке Рас-Лаффан на севере эмирата, сообщил в интервью агентству Рейтер госминистр энергетики, глава QatarEnergy Саад аль-Кааби.
"QatarEnergy ожидает, что урон индустриальному городу Рас-Лаффан, причиненный ракетными атаками 18 марта и рано утром 19 марта, обойдется ей примерно в 20 миллиардов долларов в год в виде упущенной прибыли", - сказал Саад аль-Кааби.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
