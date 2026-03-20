Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/poteri-2081829613.html
QatarEnergy оценила потери из-за ракетных атак
в мире
иран
катар
сша
али хаменеи
амир саид иравани
shell
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081625595_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_25993702a2f594af86630dca78a57aa5.jpg
https://ria.ru/20260319/katar-2081768986.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
иран
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081625595_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_8cc7c3e616df7c11e43d4dad7960c121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Stringer/File PhotoОбъекты QatarEnergy по производству СПГ
© REUTERS / Stringer/File Photo
Объекты QatarEnergy по производству СПГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy прогнозирует, что потеряет около 20 миллиардов долларов в год в результате ракетных атак на газовое производство в промышленном городке Рас-Лаффан на севере эмирата, сообщил в интервью агентству Рейтер госминистр энергетики, глава QatarEnergy Саад аль-Кааби.
"QatarEnergy ожидает, что урон индустриальному городу Рас-Лаффан, причиненный ракетными атаками 18 марта и рано утром 19 марта, обойдется ей примерно в 20 миллиардов долларов в год в виде упущенной прибыли", - сказал Саад аль-Кааби.
Ранее британская энергетическая компания Shell сообщила о повреждении завода по переработке газа в жидкое топливо (GTL) Pearl в результате атаки по промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара. Кроме того, QatarEnergy сообщила о повреждении нескольких объектов по производству СПГ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
В миреИранКатарСШААли ХаменеиАмир Саид ИраваниShellООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала