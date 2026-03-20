Посольство Украины в Италии исправило "Ресбублику" на своем сайте

Флаг Италии у здания посольства в Москве

РИМ, 20 мар – РИА Новости. Посольство Украины в Италии исправило слово "Ресбублика" на собственном официальном сайте, после того как на опечатку обратило внимание РИА Новости.

Ранее корреспондент агентства обнаружил, что посольство написало с ошибкой место своей работы: Италия там была названа "Ресбубликой".

Согласно информации внизу страницы, которая сопровождается контактными данными и ссылками на интернет-ресурсы, украинская дипмиссия находилось в "Итальянской Ресбублике". Итальянское слово Repubblica в этой строке было написано через B – Rebubblica.