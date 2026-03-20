С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ
С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2026
С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ
С правозащитника Льва Пономарева* принудительно взыскивают долг более чем на 70 тысяч рублей по коммунальным платежам, следует из материалов приставов и... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T06:36:00+03:00
2026-03-20T06:36:00+03:00
2026-03-20T06:47:00+03:00
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, лев пономарев
Происшествия, Россия, Лев Пономарев
С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ
С иноагента Пономарева взыскивают долг за ЖКХ в размере 70 тысяч рублей
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. С правозащитника Льва Пономарева* принудительно взыскивают долг более чем на 70 тысяч рублей по коммунальным платежам, следует из материалов приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, 26 января на Пономарева
* завели исполнительное производство о взыскании более чем 71 тысячи рублей "иных взысканий имущественного характера". Они, как следует из материалов суда, касаются "платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию".
Кроме того, с 16 января приставы взыскивают с него более 2,7 тысячи рублей задолженности, которая, согласно материалам суда, касается налогов и сборов.
В четверг МВД РФ объявило Пономарева* в розыск. Правозащитник одним из первых попал в реестр иноагентов. В феврале 2019 года Минюст РФ
в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.