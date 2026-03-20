С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2026
06:36 20.03.2026 (обновлено: 06:47 20.03.2026)
С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ
С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ
С правозащитника Льва Пономарева* принудительно взыскивают долг более чем на 70 тысяч рублей по коммунальным платежам, следует из материалов приставов и... РИА Новости, 20.03.2026
лев пономарев
Дарья Буймова
С иноагента Пономарева* принудительно взыскивают долг за ЖКХ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛидер движения "За права человека" Лев Пономарев выступает на Всероссийском съезде в защиту прав человека. 26 ноября 2017
Лидер движения За права человека Лев Пономарев выступает на Всероссийском съезде в защиту прав человека. 26 ноября 2017
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. С правозащитника Льва Пономарева* принудительно взыскивают долг более чем на 70 тысяч рублей по коммунальным платежам, следует из материалов приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, 26 января на Пономарева* завели исполнительное производство о взыскании более чем 71 тысячи рублей "иных взысканий имущественного характера". Они, как следует из материалов суда, касаются "платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию".
Кроме того, с 16 января приставы взыскивают с него более 2,7 тысячи рублей задолженности, которая, согласно материалам суда, касается налогов и сборов.
В четверг МВД РФ объявило Пономарева* в розыск. Правозащитник одним из первых попал в реестр иноагентов. В феврале 2019 года Минюст РФ в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
