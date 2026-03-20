Спикер сейма Польши пришел в здание парламента обернутым в радужный флаг
18:07 20.03.2026
Спикер сейма Польши пришел в здание парламента обернутым в радужный флаг
Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый пришел на здание парламента обернутым в радужный флаг*, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 20.03.2026
Спикер сейма Польши пришел в здание парламента обернутым в радужный флаг

ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый пришел на здание парламента обернутым в радужный флаг*, сообщает телеканал TVN.
Таким образом он продемонстрировал радость по поводу того, что польский суд в пятницу постановил признать гомосексуальный брак, заключенный двумя поляками в Германии.
При этом различные политики по-разному отнеслись к поступку Чажастого. Так, вице-спикер сената Магдалена Беят сопровождала спикера сейма в его прогулке по парламентским коридорам.
В свою очередь оппозиционная партия "Право и справедливость" организовала пресс-конференцию, на которой было заявлено, что решение Высшего административного суда будет обжаловано в Конституционном суде.
В Польше несколько лет продолжался спор из-за того, что две гражданки Польши заключили между собой брак в Германии, где проживали, а вернувшись на родину потребовали выдать им польское свидетельство о браке на основании немецкого и внести соответствующую запись в государственный реестр.
Получив отказ со ссылкой на нормы национального законодательства, не предусматривающие однополые браки, данные гражданки обратились в административный суд Варшавы, который стал на сторону Управления гражданского состояния и отклонил жалобу заявителей. Данное решение было обжаловано в Высшем административном суде, который встал на сторону заявителей.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
