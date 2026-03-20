В России разработают национальный стандарт безопасности для питбайков
16:48 20.03.2026
В России разработают национальный стандарт безопасности для питбайков
В России разработают национальный стандарт безопасности для питбайков - РИА Новости, 20.03.2026
В России разработают национальный стандарт безопасности для питбайков
Национальный стандарт безопасности (ГОСТ Р) для питбайков и спортивных мотоциклов разработают в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:48:00+03:00
2026-03-20T16:48:00+03:00
общество
россия
артем метелев (депутат)
антон шалаев
госдума рф
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
гибдд мвд рф
россия
общество, россия, артем метелев (депутат), антон шалаев, госдума рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), гибдд мвд рф
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Антон Шалаев, Госдума РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ГИБДД МВД РФ
В России разработают национальный стандарт безопасности для питбайков

Национальный стандарт безопасности для питбайков разработают в России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Национальный стандарт безопасности (ГОСТ Р) для питбайков и спортивных мотоциклов разработают в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель ассоциации "Добро.рф" Артём Метелев.
России разработают национальный стандарт безопасности для питбайков и спортивных мотоциклов. Росстандарт включил соответствующую работу в Программу национальной стандартизации на 2026 год после моего обращения. Об этом говорится в письме руководителя Росстандарта Антона Шалаева", - сказал Метелев.
По словам депутата, утверждение стандарта запланировано на май 2027 года, а его разработка направлена на повышение уровня безопасности, качества и надежности, формирование единой нормативной базы для производителей и пользователей данной техники.
"Скоро начнется мотосезон, а значит жизнь и здоровье детей, гоняющих на питбайках, вновь окажется под угрозой. Питбайки продаются как игрушки или спортивный инвентарь, не регистрируются в ГИБДД и не предназначены для дорог общего пользования. При этом скорость они развивают высокую. А гоняет на них молодёжь не только по бездорожью, но и по обычным автомобильным трассам", - уточнил председатель комитета.
По его словам, в 2025 году в России более 30 аварий с питбайками закончились гибелью подростков. Доступности для несовершеннолетних к такому транспорту быть не должно, а их использование в целом должно быть упорядочено, считает депутат.
Он подчеркнул, что для этого на базе комитета Госдумы по молодежной политике вместе с профильными ведомствами ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства и документов, регулирующих правила дорожного движения и отрасль.
Парламентарий напомнил, что комитетом подготовлен законопроект, касающийся регулирования питбайков. Инициативой предлагается запрет на продажу питбайков несовершеннолетним (исключение - при наличии справки из спортшколы или прав категории "А", подтверждающих использование транспорта в спортивных целях), а также запрет на продажу дизеля и бензина несовершеннолетним.
"Комитет по молодежной политике держит тему с питбайками на парламентском контроле. Должна быть введена возможность изъятия из оборота товаров, не соответствующих требованиям национального стандарта, а также маркировка питбайков. До 1 мая в правительство будут внесены изменения в Правила дорожного движения, запрещающие выезд питбайков на дороги общего пользования", - добавил политик.
Как отметили в пресс-службе главы комитета, новый ГОСТ Р будет включать технические требования, требования безопасности, методы испытаний, а также классификацию питбайков и после его принятия все ввозимые в страну питбайки будут проходить обязательную сертификацию. Там же уточнили, что инициатива поддержана Минпромторгом России.
ОбществоРоссияАртем Метелев (депутат)Антон ШалаевГосдума РФФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ГИБДД МВД РФ
 
 
