МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Национальный стандарт безопасности (ГОСТ Р) для питбайков и спортивных мотоциклов разработают в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель ассоциации "Добро.рф" Артём Метелев.

"В России разработают национальный стандарт безопасности для питбайков и спортивных мотоциклов. Росстандарт включил соответствующую работу в Программу национальной стандартизации на 2026 год после моего обращения. Об этом говорится в письме руководителя Росстандарта Антона Шалаева ", - сказал Метелев

По словам депутата, утверждение стандарта запланировано на май 2027 года, а его разработка направлена на повышение уровня безопасности, качества и надежности, формирование единой нормативной базы для производителей и пользователей данной техники.

"Скоро начнется мотосезон, а значит жизнь и здоровье детей, гоняющих на питбайках, вновь окажется под угрозой. Питбайки продаются как игрушки или спортивный инвентарь, не регистрируются в ГИБДД и не предназначены для дорог общего пользования. При этом скорость они развивают высокую. А гоняет на них молодёжь не только по бездорожью, но и по обычным автомобильным трассам", - уточнил председатель комитета.

По его словам, в 2025 году в России более 30 аварий с питбайками закончились гибелью подростков. Доступности для несовершеннолетних к такому транспорту быть не должно, а их использование в целом должно быть упорядочено, считает депутат.

Он подчеркнул, что для этого на базе комитета Госдумы по молодежной политике вместе с профильными ведомствами ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства и документов, регулирующих правила дорожного движения и отрасль.

Парламентарий напомнил, что комитетом подготовлен законопроект, касающийся регулирования питбайков. Инициативой предлагается запрет на продажу питбайков несовершеннолетним (исключение - при наличии справки из спортшколы или прав категории "А", подтверждающих использование транспорта в спортивных целях), а также запрет на продажу дизеля и бензина несовершеннолетним.

"Комитет по молодежной политике держит тему с питбайками на парламентском контроле. Должна быть введена возможность изъятия из оборота товаров, не соответствующих требованиям национального стандарта, а также маркировка питбайков. До 1 мая в правительство будут внесены изменения в Правила дорожного движения, запрещающие выезд питбайков на дороги общего пользования", - добавил политик.