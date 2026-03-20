Президент Колумбии Петро отверг информацию о его связях с наркоторговцами

МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг информацию о возможных связях с наркоторговцами и посвященные этому публикации, заявив, что никогда не имел контактов с представителями наркобизнеса.

"В Колумбии не расследуют мои связи с наркоторговцами по одной простой причине: я никогда в жизни не общался с наркоторговцем. Напротив, я посвятил десять лет жизни - с риском для собственной жизни и ценой изгнания моей семьи - разоблачению связей влиятельных наркоторговцев с политиками в конгрессе республики, а также с местными и национальными властями в период, который я называю эпохой парамилитарного управления", - написал политик в своем блоге в Х

Издание New York Times со ссылкой на источники ранее сообщило, что власти США ведут расследование в отношении Петро и изучают в том числе его возможные встречи с наркоторговцами. Следственные действия, как сообщается, находятся на ранней стадии, и пока неясно, приведут ли они к предъявлению обвинений.

В своем твите Петро добавил, что в ходе его избирательных кампаний было запрещено принимать пожертвования как от банкиров, так и от наркоторговцев. Это подтвердило тщательное расследование его кампании, которое прошло после выборов.