Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/petro-2082081013.html
Президент Колумбии Петро отверг информацию о его связях с наркоторговцами
Президент Колумбии Петро отверг информацию о его связях с наркоторговцами
в мире
колумбия
сша
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_4d966cc2352a0f0988db8bb26ab708bc.jpg
https://ria.ru/20260320/petro-2082019320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_14e70560c5fc35c544c21fe910e1175b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Президент Колумбии Петро отверг информацию о его связях с наркоторговцами

Президент Колумбии отверг данные о его предполагаемых связях с наркоторговцами

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг информацию о возможных связях с наркоторговцами и посвященные этому публикации, заявив, что никогда не имел контактов с представителями наркобизнеса.
Колумбии не расследуют мои связи с наркоторговцами по одной простой причине: я никогда в жизни не общался с наркоторговцем. Напротив, я посвятил десять лет жизни - с риском для собственной жизни и ценой изгнания моей семьи - разоблачению связей влиятельных наркоторговцев с политиками в конгрессе республики, а также с местными и национальными властями в период, который я называю эпохой парамилитарного управления", - написал политик в своем блоге в Х.
Издание New York Times со ссылкой на источники ранее сообщило, что власти США ведут расследование в отношении Петро и изучают в том числе его возможные встречи с наркоторговцами. Следственные действия, как сообщается, находятся на ранней стадии, и пока неясно, приведут ли они к предъявлению обвинений.
В своем твите Петро добавил, что в ходе его избирательных кампаний было запрещено принимать пожертвования как от банкиров, так и от наркоторговцев. Это подтвердило тщательное расследование его кампании, которое прошло после выборов.
"Разбирательства в США послужат тому, чтобы развеять обвинения колумбийской ультраправой оппозиции, которая, в свою очередь, тесно связана с наркоторговцами в Колумбии", - заключил политик.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала