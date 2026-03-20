Песков: нет ответа, зачем Европа допустила вовлечение в украинский конфликт

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет точного ответа, зачем Европа допустила прямое вовлечение в украинский конфликт.
"У нас же главный к ним вопрос, зачем они фактически напрямую допустили свое вовлечение в конфликт вокруг Украины. Зачем им это надо? Но точного ответа на это нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее газета Wall Street Journal отмечала, что положение Украины ухудшается на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, в том числе из-за того, что атаки США и Израиля на Иран истощают запасы военной техники, которую Европа закупала у Вашингтона для Киева.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.