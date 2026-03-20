Названы самые популярные слова, которые россияне переводили с английского

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Самыми популярными словами в 2025 году, которые россияне переводили с английского в приложении "Яндекс Переводчик", стали в том числе "глаз", "рука", "взгляд", "голос", выяснили для РИА Новостей в "Яндексе".

"Самые популярные слова английского языка, которые встречаются в текстах на перевод: like, eye, hand, look, voice, back, make, know", - рассказали там.

Эксперты предположили, что пользователи часто приходят за переводом романтической литературы.

Английский язык традиционно остаётся самым популярным — переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом. За ними следуют переводы с китайского на русский и обратно, затем с немецкого на русский, рассказали в компании.