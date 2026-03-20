https://ria.ru/20260320/perevod-2081918671.html
Названы самые популярные слова, которые россияне переводили с английского
Самыми популярными словами в 2025 году, которые россияне переводили с английского в приложении "Яндекс Переводчик", стали в том числе "глаз", "рука", "взгляд",... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:54:00+03:00
яндекс
снг
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510540_0:187:3070:1914_1920x0_80_0_0_42d275a6d73134cd53c51c2198702594.jpg
https://ria.ru/20260305/lingvist-2078679431.html
https://ria.ru/20260312/lingvist-2080114458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510540_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_cb0a5be1c11cf6fb1ba43a4a1603ae67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Самыми популярными словами в 2025 году, которые россияне переводили с английского в приложении "Яндекс Переводчик", стали в том числе "глаз", "рука", "взгляд", "голос", выяснили для РИА Новостей в "Яндексе".
"Самые популярные слова английского языка, которые встречаются в текстах на перевод: like, eye, hand, look, voice, back, make, know", - рассказали там.
Эксперты предположили, что пользователи часто приходят за переводом романтической литературы.
Английский язык традиционно остаётся самым популярным — переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом. За ними следуют переводы с китайского на русский и обратно, затем с немецкого на русский, рассказали в компании.
При этом указывается, что в летний период популярность перевода с языков стран СНГ
возрастает. К примеру, в 2025 году популярность узбекского и киргизского выросла на 22%, азербайджанского – на 20%, таджикского - на 16%, армянского - на 12%.