Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные слова, которые россияне переводили с английского - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/perevod-2081918671.html
Названы самые популярные слова, которые россияне переводили с английского
Самыми популярными словами в 2025 году, которые россияне переводили с английского в приложении "Яндекс Переводчик", стали в том числе "глаз", "рука", "взгляд",... РИА Новости, 20.03.2026
яндекс
снг
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510540_0:187:3070:1914_1920x0_80_0_0_42d275a6d73134cd53c51c2198702594.jpg
https://ria.ru/20260305/lingvist-2078679431.html
https://ria.ru/20260312/lingvist-2080114458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510540_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_cb0a5be1c11cf6fb1ba43a4a1603ae67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яндекс, снг, россия, общество
Яндекс, СНГ, Россия, Общество
Названы самые популярные слова, которые россияне переводили с английского

"Яндекс": россияне чаще всего переводят с английского слова "глаз" и "голос"

© iStock.com / skynesherУчительница работает за ноутбуком в школе
Учительница работает за ноутбуком в школе - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© iStock.com / skynesher
Учительница работает за ноутбуком в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Самыми популярными словами в 2025 году, которые россияне переводили с английского в приложении "Яндекс Переводчик", стали в том числе "глаз", "рука", "взгляд", "голос", выяснили для РИА Новостей в "Яндексе".
"Самые популярные слова английского языка, которые встречаются в текстах на перевод: like, eye, hand, look, voice, back, make, know", - рассказали там.
Эксперты предположили, что пользователи часто приходят за переводом романтической литературы.
Английский язык традиционно остаётся самым популярным — переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом. За ними следуют переводы с китайского на русский и обратно, затем с немецкого на русский, рассказали в компании.
При этом указывается, что в летний период популярность перевода с языков стран СНГ возрастает. К примеру, в 2025 году популярность узбекского и киргизского выросла на 22%, азербайджанского – на 20%, таджикского - на 16%, армянского - на 12%.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала