Пентагон готовит план наземной операции в Иране, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, передает CBS News.
"Высшее военное командование представило конкретные запросы, направленные на подготовку к такому варианту развития событий, пока президент Трамп взвешивает дальнейшие шаги в рамках конфликта с Ираном", — говорится в сообщении со ссылкой на источники.
В то же время, как отмечает телеканал, условия, при которых глава Белого дома может отдать приказ о начале наземной операции, остаются неопределенными. В рамках оперативного планирования задействованы силы глобального реагирования армии США и экспедиционные отряды морской пехоты.
Накануне Трамп опроверг планы по размещению сухопутных войск в Иране, однако при этом подчеркнул, что даже в случае принятия такого решения не стал бы разглашать его публично.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
