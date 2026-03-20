Пентагон вскрыл ложные данные о боеготовности БМП Bradley в Европе
Пентагон вскрыл ложные данные о боеготовности БМП Bradley в Европе - РИА Новости, 20.03.2026
Пентагон вскрыл ложные данные о боеготовности БМП Bradley в Европе
В 2023 году американские военные отчитались о полной исправности 117 БМП Bradley в Европе, хотя фактически ни одна из них не была боеспособна, выяснило РИА... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T05:14:00+03:00
2026-03-20T05:14:00+03:00
2026-03-20T08:53:00+03:00
европа
сша
германия
в мире, европа, сша, германия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Европа, США, Германия, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон вскрыл ложные данные о боеготовности БМП Bradley в Европе
РИА Новости: Пентагон признал неисправность 117 БМП Bradley в Европе
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. В 2023 году американские военные отчитались о полной исправности 117 БМП Bradley в Европе, хотя фактически ни одна из них не была боеспособна, выяснило РИА Новости, изучив отчет Пентагона.
Согласно аудиту, в 2023 году поступил доклад о готовности 82 процентов парка перед сдачей техники на хранение в Германии
. Тем не менее последующая проверка показала, что неисправны были все 117 машин. Чтобы скрыть провал и оснастить новые прибывающие части, Пентагону
пришлось экстренно изъять 97 БМП из стратегического резерва.
Для восстановления 107 из 117 машин армия выделила 10,1 миллиона долларов. Заняться этим должна была KBR. Однако у компании не оказалось механиков с нужным опытом работы и персонала, умеющего пользоваться армейской системой учета.
Из-за критических задержек в марте 2024 года американские военные изъяли из контракта 50 машин, а к маю полностью отстранили KBR от работ, передав технику на свои ремонтные базы. По состоянию на июль 2025 года в рабочее состояние привели лишь 51 БМП.
Как признали в Пентагоне, одна из причин коллапса — военная поддержка Украины
: ремонтные ресурсы и персонал в Европе
перебросили на обслуживание техники для нужд ВСУ
, что парализовало восстановление собственного парка Bradley.