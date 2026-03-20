Пентагон вскрыл ложные данные о боеготовности БМП Bradley в Европе

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. В 2023 году американские военные отчитались о полной исправности 117 БМП Bradley в Европе, хотя фактически ни одна из них не была боеспособна, выяснило РИА Новости, изучив отчет Пентагона.

Согласно аудиту, в 2023 году поступил доклад о готовности 82 процентов парка перед сдачей техники на хранение в Германии . Тем не менее последующая проверка показала, что неисправны были все 117 машин. Чтобы скрыть провал и оснастить новые прибывающие части, Пентагону пришлось экстренно изъять 97 БМП из стратегического резерва.

Для восстановления 107 из 117 машин армия выделила 10,1 миллиона долларов. Заняться этим должна была KBR . Однако у компании не оказалось механиков с нужным опытом работы и персонала, умеющего пользоваться армейской системой учета.

Из-за критических задержек в марте 2024 года американские военные изъяли из контракта 50 машин, а к маю полностью отстранили KBR от работ, передав технику на свои ремонтные базы. По состоянию на июль 2025 года в рабочее состояние привели лишь 51 БМП.