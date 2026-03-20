Аналитик призвал отказываться от зарплаты в конвертах

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россияне со средней заработной платой 114 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии 4,592 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за 2026 год, а при зарплате в 122 тысячи рублей - 4,914 ИПК, подсчитал для РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"По моим прогнозам, в среднем за текущий год зарплата достигнет величины в диапазоне от 114 до 122 тысяч рублей. При зарплате в 114 тысяч рублей в 2026 году у работника будет сформировано 4,592 ИПК, а при зарплате в 122 тысячи рублей - 4,914 ИПК", - сказал Балынин

Он пояснил, что страховая пенсия формируется из двух частей: фиксированной выплаты и суммы, полученной за счет накопленных баллов. В 2026 году фиксированная часть пенсии составляет 9 584,69 рубля а стоимость одного балла - 156,76 рублей.