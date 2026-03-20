Рейтинг@Mail.ru
Аналитик призвал отказываться от зарплаты в конвертах - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/pensiya-2081843489.html
Аналитик призвал отказываться от зарплаты в конвертах
Аналитик призвал отказываться от зарплаты в конвертах - РИА Новости, 20.03.2026
Аналитик призвал отказываться от зарплаты в конвертах
Россияне со средней заработной платой 114 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии 4,592 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T03:24:00+03:00
2026-03-20T03:24:00+03:00
экономика
россия
игорь балынин
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, игорь балынин, пенсия
Экономика, Россия, Игорь Балынин, Пенсия
Аналитик призвал отказываться от зарплаты в конвертах

РИА Новости: зарплата в 114 тысяч рублей в 2026 году составит 4,592 ИПК

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россияне со средней заработной платой 114 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии 4,592 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за 2026 год, а при зарплате в 122 тысячи рублей - 4,914 ИПК, подсчитал для РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"По моим прогнозам, в среднем за текущий год зарплата достигнет величины в диапазоне от 114 до 122 тысяч рублей. При зарплате в 114 тысяч рублей в 2026 году у работника будет сформировано 4,592 ИПК, а при зарплате в 122 тысячи рублей - 4,914 ИПК", - сказал Балынин.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Стал известен средний размер пенсии россиян
16 марта, 02:43
Он пояснил, что страховая пенсия формируется из двух частей: фиксированной выплаты и суммы, полученной за счет накопленных баллов. В 2026 году фиксированная часть пенсии составляет 9 584,69 рубля а стоимость одного балла - 156,76 рублей.
"Крайне важно всегда отказываться от заработной платы в конверте и соглашаться только на официальное трудоустройство: только такой подход является законным и обеспечивает формирование пенсионных прав и страхового стажа", - заключил эксперт.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной
14 апреля 2025, 02:17
 
ЭкономикаРоссияИгорь БалынинПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала