https://ria.ru/20260320/pensiya-2081843489.html
Аналитик призвал отказываться от зарплаты в конвертах
2026-03-20T03:24:00+03:00
экономика
россия
игорь балынин
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россияне со средней заработной платой 114 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии 4,592 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за 2026 год, а при зарплате в 122 тысячи рублей - 4,914 ИПК, подсчитал для РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"По моим прогнозам, в среднем за текущий год зарплата достигнет величины в диапазоне от 114 до 122 тысяч рублей. При зарплате в 114 тысяч рублей в 2026 году у работника будет сформировано 4,592 ИПК, а при зарплате в 122 тысячи рублей - 4,914 ИПК", - сказал Балынин
.
Он пояснил, что страховая пенсия формируется из двух частей: фиксированной выплаты и суммы, полученной за счет накопленных баллов. В 2026 году фиксированная часть пенсии составляет 9 584,69 рубля а стоимость одного балла - 156,76 рублей.
"Крайне важно всегда отказываться от заработной платы в конверте и соглашаться только на официальное трудоустройство: только такой подход является законным и обеспечивает формирование пенсионных прав и страхового стажа", - заключил эксперт.