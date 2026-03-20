Финансист объяснила, кому сразу выплатят часть пенсии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на единовременное получение пенсионных накоплений, рассказала агентству " Некоторые категории граждан могут рассчитывать на единовременное получение пенсионных накоплений, рассказала агентству " Прайм " профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В первую очередь это россияне моложе 1967 года рождения, за которых работодатели делали отчисления в накопительную часть (6% от взносов) до введения моратория в 2014 году. Кроме того, накопления формировались у мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения: с 2002 по 2004 год за них платили 2% на накопительную часть.

После "заморозки" системы пополнять счёт можно было только добровольно — например, за счет средств материнского капитала, пояснила финансист.

“Граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия”, — сказала финансист.