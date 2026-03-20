В Новосибирской области фермеров поддержат льготными кредитами и субсидиями
2026-03-20T14:30:00+03:00
Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Льготные кредиты, инструменты лизинга и субсидии на приобретение скота рассматривают власти Новосибирской области для поддержки пострадавших от изъятия скота из-за пастереллеза организованных фермерских хозяйств, сообщает минсельхоз региона.
В правительстве области в пятницу прошли заседание общественного совета при минсельхозе региона и совещание с главами районов, где произошли вспышки пастереллеза, и представителями пострадавших крестьянских фермерских хозяйств и сельхозорганизаций.
"Отдельный блок вопросов касался льготного кредитования и лизинга, который в том числе может использоваться для восстановления поголовья. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства России
Роман Некрасов, эти инструменты могут помочь не только восстановить производственную деятельность, но и модернизировать систему биологической безопасности", - говорится в сообщении.
В областном минсельхозе отметили, что в ряде сельхозорганизаций поголовье было застраховано и сейчас они работают со страховыми компаниями по урегулированию убытков.
"В регионе прорабатываются дополнительные меры поддержки для организованного сектора. Это, в частности, субсидии на приобретение племенного маточного поголовья: 50% – для молочного скота и 40% – для мясного", - сообщили
в министерстве.
В Новосибирской области
с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
.