В Новосибирской области фермеров поддержат льготными кредитами и субсидиями

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышки пастереллеза и бешенства у домашнего скота

НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Льготные кредиты, инструменты лизинга и субсидии на приобретение скота рассматривают власти Новосибирской области для поддержки пострадавших от изъятия скота из-за пастереллеза организованных фермерских хозяйств, сообщает минсельхоз региона.

В правительстве области в пятницу прошли заседание общественного совета при минсельхозе региона и совещание с главами районов, где произошли вспышки пастереллеза, и представителями пострадавших крестьянских фермерских хозяйств и сельхозорганизаций.

"Отдельный блок вопросов касался льготного кредитования и лизинга, который в том числе может использоваться для восстановления поголовья. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, эти инструменты могут помочь не только восстановить производственную деятельность, но и модернизировать систему биологической безопасности", - говорится в сообщении.

В областном минсельхозе отметили, что в ряде сельхозорганизаций поголовье было застраховано и сейчас они работают со страховыми компаниями по урегулированию убытков.

"В регионе прорабатываются дополнительные меры поддержки для организованного сектора. Это, в частности, субсидии на приобретение племенного маточного поголовья: 50% – для молочного скота и 40% – для мясного", - сообщили в министерстве.