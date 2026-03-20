Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск парфюмерии

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Московские производители нарастили выпуск парфюмерии и косметики на 32% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что 21 марта каждый год отмечается Всемирный день парфюмерии. В Москве создаются бренды, в ассортименте которых представлены нишевые духи, гидролаты, ароматы для дома.

"В 2025 году производство косметических и парфюмерных средств в столице выросло почти на треть — на 32% по сравнению с 2024 годом. В московской индустрии красоты работает более 40 промышленных компаний, где трудятся свыше 4 тысяч человек. За прошлый год они произвели 7 тысяч флаконов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Так, разработкой авторских ароматов, которые посвящены регионам страны, занимается бренд Aurora Borealis. Их создают члены и эксперты "Парфюмерного клуба России". Они более 20 лет работают над развитием отраслевой культуры. В столице у предприятия есть собственная лаборатория по созданию и отбору формул.

В прошлом году она выпустила два новых продукта, обновила дизайн и перевыпустила еще два парфюма из первой коллекции 2022 года. Год к году производство выросло в три раза.

Кроме того, авторскую парфюмерию в городе выпускает компания Empire Zone. В марте этого года у нее появился флагманский магазин в Санкт-Петербурге на месте деревянного Зимнего дворца. Это уже третье открытое пространство за год. Так, в линейке в честь запуска бутика появился новый аромат Mom’s Secret, который пахнет зеленым чаем, ирисом и сиренью. Аромат переносит в детство.

Нишевые парфюмы разрабатывает и столичный производитель VDOHNI. В ароматах используются ингредиенты со всего мира. Например, мадагаскарская ваниль или эфирное масло ветивера с индонезийского острова Ява. Продукция востребована в России, а также за рубежом.