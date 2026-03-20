Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск парфюмерии - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:10 20.03.2026 (обновлено: 11:33 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/parfyumeriya-2081877278.html
Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск парфюмерии
Московские производители нарастили выпуск парфюмерии и косметики на 32% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081873755_0:360:2672:1863_1920x0_80_0_0_43cf739117959bda4f84841ab7b05642.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск парфюмерии на 32%

© Фото : пресс-служба ДИПППарфюмерия
Парфюмерия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Московские производители нарастили выпуск парфюмерии и косметики на 32% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что 21 марта каждый год отмечается Всемирный день парфюмерии. В Москве создаются бренды, в ассортименте которых представлены нишевые духи, гидролаты, ароматы для дома.
"В 2025 году производство косметических и парфюмерных средств в столице выросло почти на треть — на 32% по сравнению с 2024 годом. В московской индустрии красоты работает более 40 промышленных компаний, где трудятся свыше 4 тысяч человек. За прошлый год они произвели 7 тысяч флаконов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Так, разработкой авторских ароматов, которые посвящены регионам страны, занимается бренд Aurora Borealis. Их создают члены и эксперты "Парфюмерного клуба России". Они более 20 лет работают над развитием отраслевой культуры. В столице у предприятия есть собственная лаборатория по созданию и отбору формул.
В прошлом году она выпустила два новых продукта, обновила дизайн и перевыпустила еще два парфюма из первой коллекции 2022 года. Год к году производство выросло в три раза.
Кроме того, авторскую парфюмерию в городе выпускает компания Empire Zone. В марте этого года у нее появился флагманский магазин в Санкт-Петербурге на месте деревянного Зимнего дворца. Это уже третье открытое пространство за год. Так, в линейке в честь запуска бутика появился новый аромат Mom’s Secret, который пахнет зеленым чаем, ирисом и сиренью. Аромат переносит в детство.
Нишевые парфюмы разрабатывает и столичный производитель VDOHNI. В ароматах используются ингредиенты со всего мира. Например, мадагаскарская ваниль или эфирное масло ветивера с индонезийского острова Ява. Продукция востребована в России, а также за рубежом.
В феврале Гарбузов сообщал, что московский производитель гелей для медицинских исследований, косметики для домашнего ухода и аппаратной косметологии "Гельтек" в 2025 году увеличил выпуск уходовых средств на 170% в сравнении с 2024-м.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала