Она отказала Трампу, и ей за это ничего не было

Удивительно, что эта встреча в Вашингтоне вообще состоялась — для обеих сторон, Японии и США, было бы лучше ее отложить, поскольку иранская война порушила все прежние планы и наработки. В итоге результаты визита разве что в том, что президент Дональд Трамп и премьер-министр Санаэ Такаити нашли время и силы хоть о чем-то поговорить.

Но дело-то в том, что визит замышлялся как исторический и судьбоносный, а сейчас мы видим, что как для США , так и для Японии сегодня строить действительно стратегические планы означает лишь смешить небесные силы. Это хорошая история потому, что как по капле воды можно понять океан, так и на примере поездки Такаити прослеживается многое из творящегося и в мире в целом, и особенно в западном сообществе. А творится неясность и раздрай, и никакой тебе стратегии, и ничего судьбоносного, кроме хаоса.

Как этот вашингтонский саммит комментируют сегодня буквально все? Единогласно поминают неудобный эпизод, когда правительство Такаити оказалось в компании тех вроде как союзников США, которые отказали Трампу в отправке своих военных кораблей для "распечатывания" Ормузского пролива . Трамп, как известно, обиделся на них всех и сообщил миру, что не очень-то и хотелось, но вообще с такими союзниками, как эти, хорошего не жди.

И получилось так, что именно Такаити оказалась первой из этих отказников, у кого был запланирован контакт с Трампом. Так что всех комментаторов заботил лишь один вопрос: а что с ней теперь будет? Да ничего особо страшного с ней и с Японией не случилось. Трамп сказал даже, что Япония "всерьез присоединяется" если не к военной активности США и Израиля , то к неким будущим мерам по успокоению рынков и экономик, зашатавшихся в результате этой самой активности.

А теперь сравним гору и мышь. Мышь — это итоги визита: Япония поможет Трампу смягчить вызванный его войной кризис. А гора — это то, как визит замышлялся. Повторим: как историческое, эпохальное событие.

Дело в том, что японское общество и политический класс как раз сейчас пришли к выводу, что дальше стране так жить нельзя. Для нее закатывается эпоха длиной в несколько десятилетий. Усталость постигла именно общество в целом, с его представлениями о смысле существования страны и нации, и тут накопился комплекс психологических и прочих медицинских проблем. То же с экономикой, где растут акции разве что только военно-промышленных корпораций в ожидании массы неприятностей на международной арене.

Что пошло не так: после долгой и продолжительной болезни исчерпалась сама идея того, что Япония — навеки побежденная Америкой страна, чье существование мыслимо лишь в роли младшего партнера и воспитанника США в Азии , а успехи японской экономики возможны только с разрешения Вашингтона . Такая схема работала, пока в регионе, а далее и во всем мире не было альтернативы в виде Китая . А сейчас даже с точки зрения чистой экономики Японии невозможно существовать, игнорируя такую реальность, как первая промышленная держава мира — Китай, с его множеством партнеров в Азии и везде.

Собственно, что тут удивительного, если ровно та же ситуация назревшей и неизбежной перестройки случилась с США, где прежняя модель существования (экономика, идеология) исчерпала себя и потребовались новые люди, не боящиеся рушить обветшавшие конструкции в надежде заменить их чем-то более жизнеспособным. Так появился Дональд Трамп.

Потребовались и новые для Японии люди, и это оказалась Санаэ Такаити. Абсолютно трампообразный политик, которых в нашем мире становится все больше. Байкерша, рокерша, но и дама, начавшая в 1994 году политическую карьеру с того, что подвергла сомнению позицию тогдашнего премьера насчет того, что Японии надо вечно каяться по поводу своей агрессии в Азии. Такие как она деятели в стране были, конечно, всегда — и считались маргиналами, но, в частности, итоги парламентских выборов в этом году показали, что в маргиналы перешли как раз "мирные" японцы.

Понятно, что Трамп и Такаити – эти Шерочка с Машерочкой современной мировой дипломатии — попросту обожают друг друга. Но вопрос в том, какую именно перестройку намечают новые хозяева Японии.

Вариантов поведения здесь было всего три. Первый — это то, что предлагает Китай: нейтралитет, то есть сотрудничество и гармония в Азии и в мире, минус союз Японии с США. Но путь в этом направлении для Токио был бы, видимо, слишком резким и пугающим (раньше такие шевеления были, но сегодня Китай слишком большой, это страшно).

А вот варианты второй и третий — тут много интересного. Публикация в ForeignAffairs (США) говорит , что сегодня есть две модели поведения стран, входящих в коллективный Запад. Первая — здесь автор цитирует канадского премьера Марка Карни — это когда "средние" западные державы привыкают к мысли о том, что США перешли на темную сторону и надо налаживать сотрудничество друг с другом, то есть строить Запад без Америки. Похоже, это то, что нравится и нескольким европейским лидерам.

А вот нынешняя "новая правая" Япония и лично госпожа Такаити планировали нечто противоположное, а именно новый союз с Вашингтоном, в котором Япония резко бы усилилась во всех смыслах, включая военный. Тем более что всем и каждому видно: у нынешних США не хватит ресурсов для настоящей конфронтации, тем более войны, с Пекином . Запад по схеме "всесильный гегемон и его младшие партнеры" больше не кажется безопасной идеей. Двигаться надо к чему-то похожему на союз равных.