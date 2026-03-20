Рейтинг@Mail.ru
Через Ормузский пролив с начала марта прошли около ста судов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/ormuz-2081953902.html
Через Ормузский пролив с начала марта прошли около ста судов, пишут СМИ
Через Ормузский пролив с начала марта прошли около ста судов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2026
Через Ормузский пролив с начала марта прошли около ста судов, пишут СМИ
Чуть менее 100 судов прошли через Ормузский пролив с начала марта, несмотря на периодические атаки на судоходство в этом районе, сообщает Би-би-си со ссылкой на РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T14:40:00+03:00
2026-03-20T14:40:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
сша
би-би-си
kpler
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
https://ria.ru/20260320/smi-2081878874.html
https://ria.ru/20260319/proliv-2081749731.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080352301.html
ормузский пролив
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:385:2048:1921_1920x0_80_0_0_7bb4d941a900244bf827e1c0d7556e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, иран, сша, би-би-си, kpler, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Би-би-си, Kpler, Военная операция США и Израиля против Ирана
Через Ормузский пролив с начала марта прошли около ста судов, пишут СМИ

BBC: через Ормузский пролив с начала марта прошли чуть менее ста судов

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Чуть менее 100 судов прошли через Ормузский пролив с начала марта, несмотря на периодические атаки на судоходство в этом районе, сообщает Би-би-си со ссылкой на анализ данных BBC Verify.
"Согласно данным, проанализированным BBC Verify, с начала марта через Ормузский пролив прошло чуть менее 100 судов, несмотря на периодические нападения иранских сил на суда в этом районе", - говорится в сообщении.
По данным портала Kpler, с начала марта через пролив прошли 99 судов - в среднем 5-6 в день по сравнению со 138 до боевых действий, когда маршрут обеспечивал транспортировку примерно пятой части мировых поставок нефти.
Анализ BBC Verify показывает, что около трети недавних проходов были совершены судами, связанными с Ираном. Среди них - 14 судов под флагом страны, а также суда под санкциями из-за предполагаемых связей с иранской нефтяной торговлей.
Кроме того, часть судов меняет маршруты и проходит ближе к иранскому побережью, отклоняясь от стандартного международного коридора. Эксперты связывают это с угрозами атак и возможного минирования.
С начала конфликта подтверждены атаки как минимум на 20 коммерческих судов, а среди угроз для судоходства - дроны, ракеты, быстроходные катера и морские мины. Некоторые корабли отключают системы отслеживания (AIS), чтобы скрыть своё местоположение, что дополнительно усложняет отслеживание ситуации и указывает на высокий уровень опасности, добавляется в сообщении.
Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с проходом через Ормузский пролив могут усилить давление на глобальные поставки нефти и торговлю ей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В миреОрмузский проливИранСШАБи-би-сиKplerВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала