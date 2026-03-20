Через Ормузский пролив с начала марта прошли около ста судов, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Чуть менее 100 судов прошли через Ормузский пролив с начала марта, несмотря на периодические атаки на судоходство в этом районе, сообщает Чуть менее 100 судов прошли через Ормузский пролив с начала марта, несмотря на периодические атаки на судоходство в этом районе, сообщает Би-би-си со ссылкой на анализ данных BBC Verify.

По данным портала Kpler , с начала марта через пролив прошли 99 судов - в среднем 5-6 в день по сравнению со 138 до боевых действий, когда маршрут обеспечивал транспортировку примерно пятой части мировых поставок нефти.

Анализ BBC Verify показывает, что около трети недавних проходов были совершены судами, связанными с Ираном . Среди них - 14 судов под флагом страны, а также суда под санкциями из-за предполагаемых связей с иранской нефтяной торговлей.

Кроме того, часть судов меняет маршруты и проходит ближе к иранскому побережью, отклоняясь от стандартного международного коридора. Эксперты связывают это с угрозами атак и возможного минирования.

С начала конфликта подтверждены атаки как минимум на 20 коммерческих судов, а среди угроз для судоходства - дроны, ракеты, быстроходные катера и морские мины. Некоторые корабли отключают системы отслеживания (AIS), чтобы скрыть своё местоположение, что дополнительно усложняет отслеживание ситуации и указывает на высокий уровень опасности, добавляется в сообщении.

Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с проходом через Ормузский пролив могут усилить давление на глобальные поставки нефти и торговлю ей.