В Белгородской области два бойца "Орлана" ранены при отражении атаки БПЛА

"В Валуйском округе в селе Борки при отражении атаки вражеского беспилотника ранены два бойца "Орлана". Сослуживцы доставили пострадавших в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у одного военнослужащего диагностировали слепые осколочные ранения локтевого сустава и бедра, у другого - закрытую черепно-мозговую травму и ссадину предплечья. Губернатор добавил, что необходимая медицинская помощь оказана, лечение бойцы продолжат амбулаторно.