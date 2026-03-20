Орбан сделал новое жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 20.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 20.03.2026
Орбан сделал новое жесткое заявление об Украине
Орбан сделал новое жесткое заявление об Украине
Орбан сделал новое жесткое заявление об Украине

Орбан обвинил Украину в терроризме

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в терроризме. Его цитирует издание Origo.

Он напомнил, что украинцы не в первый раз совершают теракты против энергетической инфраструктуры других стран, и сейчас совей целью они выбрали "Турецкий поток", который должен заменить заблокированный венгерский газопровод и он находится под угрозой.
"Если они это сделают, мы объявим это государственным терроризмом и примем против них международные меры", — сказал он.
Премьер отметил, что Венгрия должна постоянно проводить сдерживающие и наблюдательные мероприятия, чтобы дать понять украинцам, что у них нет возможности это делать.
ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре в последние недели. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, военные делают все возможное, чтобы купировать угрозы. По его словам, попытки Киева атаковать объекты энергетики грозят усугубить ситуацию в мире.
В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки газа из России в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
