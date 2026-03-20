У Венгрии есть разные способы прорвать нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан
2026-03-20T15:44:00+03:00
Орбан: у Венгрии есть другие способы прорвать нефтяную блокаду Киева
БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Венгрия располагает и другими способами прорвать нефтяную блокаду Украины, помимо блокировки кредита на 90 миллиардов евро, например, она может остановить поставки электроэнергии киевскому режиму, заблокировать новые пакеты антироссийских санкций и бюджет Евросоюза на следующие семь лет, где запланированы выплаты для Украины, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Венгрия, чтобы прорвать нефтяную блокаду Украины
, имеет в своих руках не только блокировку кредита на 90 миллиардов", - сказал Орбан
венгерским журналистам.
У Венгрии
есть и другие инструменты, подчеркнул глава правительства.
"Значительная часть электроэнергии Украины проходит через Венгрию. Постоянно пытаются вводить новые пакеты санкций. Для этого требуется единогласие. Мы этого не допустим. Аналогично, в следующем семилетнем бюджете (ЕС
- ред.) украинцам хотят выделить деньги, а мы это не одобрим", - перечислил Орбан.
Венгерский премьер в июле 2025 года отметил, что в следующем семилетнем бюджетном цикле Европейского союза на Украину планируют потратить 360-370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные транснациональные корпорации. В сентябре прошлого года он указал, что ЕС находится в состоянии распада, и в случае, если не будет радикальных изменений, следующий семилетний бюджет станет для интеграционного объединения последним.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву
кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ
. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто
, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.