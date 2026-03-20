У Венгрии есть разные способы прорвать нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Венгрия располагает и другими способами прорвать нефтяную блокаду Украины, помимо блокировки кредита на 90 миллиардов евро, например, она может остановить поставки электроэнергии киевскому режиму, заблокировать новые пакеты антироссийских санкций и бюджет Евросоюза на следующие семь лет, где запланированы выплаты для Украины, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Венгерский премьер в июле 2025 года отметил, что в следующем семилетнем бюджетном цикле Европейского союза на Украину планируют потратить 360-370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные транснациональные корпорации. В сентябре прошлого года он указал, что ЕС находится в состоянии распада, и в случае, если не будет радикальных изменений, следующий семилетний бюджет станет для интеграционного объединения последним.