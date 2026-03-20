14:58 20.03.2026
Орбан назвал выделение Украине кредитов через ЕС моральной ошибкой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Выделение Украине денежных кредитов через Евросоюз - моральная и политическая ошибка европейских стран, потому что они тем самым пытаются скрыть от собственных избирателей, что их налоги уходят на финансирование конфликта третьей страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если Германия хочет поддержать украинцев, или Бельгия, или кто бы то ни было, и если они хотят сделать это вместе, они должны взять совместный займ, но не через ЕС. Союз не для этого создавался. ЕС - это мирный проект. Не для финансировании войны третьей страны через ЕС. Поэтому я считаю, что они находятся в морально и политически неправильной позиции", - сказал Орбан венгерским журналистам.
По его словам, "вся эта схема с кредитами - моральная и политическая ошибка, потому что они отрицают тот факт, что фактически забирают деньги из карманов собственных граждан".
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
СМИ: провал с кредитом поставил под вопрос способность Киева продолжать бои
Вчера, 12:39
 
