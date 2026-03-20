Орбан назвал выделение Украине кредитов через ЕС моральной ошибкой

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Выделение Украине денежных кредитов через Евросоюз - моральная и политическая ошибка европейских стран, потому что они тем самым пытаются скрыть от собственных избирателей, что их налоги уходят на финансирование конфликта третьей страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, "вся эта схема с кредитами - моральная и политическая ошибка, потому что они отрицают тот факт, что фактически забирают деньги из карманов собственных граждан".