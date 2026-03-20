Орбан назвал условие, при котором Венгрия одобрит проект бюджета ЕС

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Венгрия одобрит проект бюджета ЕС на следующие семь лет, где запланированы выплаты Киеву, только получив причитающиеся ей замороженные средства из фондов ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Я говорил на саммите ЕС о существенных вопросах нового бюджета. Я разъяснил позицию Венгрии и не хочу ее менять. Во-первых, для принятия нового бюджета необходимо закрыть старый. Это означает, что деньги, которые до сих пор не были выделены, должны быть выделены. В противном случае нового бюджета не будет", - сказал Орбан венгерским журналистам в Брюсселе, трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер также уточнил, что не одобрит проект бюджета, если для получения страной денег будут выставлены дополнительные условия.
Орбан ранее заявил, что Евросоюз находится в состоянии распада, и если не будет радикальных изменений, следующий семилетний бюджет станет для сообщества последним. По его словам, в следующем семилетнем бюджетном цикле ЕС на Украину планируется потратить 360-370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные транснациональные корпорации.