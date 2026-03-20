Орбан назвал условие, при котором Венгрия одобрит проект бюджета ЕС

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Венгрия одобрит проект бюджета ЕС на следующие семь лет, где запланированы выплаты Киеву, только получив причитающиеся ей замороженные средства из фондов ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.