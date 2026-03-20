Орбан выступил со срочным призывом к ЕС из-за России

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу использовать российские энергоносители. Об этом он написал в соцсети X.
"Пора просыпаться! Без дешевых российских энергоносителей Европа не сможет справиться с нефтяным кризисом", — говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
