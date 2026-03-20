Венгрии нужны гарантии, что блокада "Дружбы" не повторится, заявил Орбан

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Венгрии нужно не только восстановление поставок российской нефти по "Дружбе", но и гарантии от Киева, что блокада не повторится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский премьер также сообщил, что на саммите не услышал от критиков таких аргументов, на которые у него не нашлось бы более весомого ответа.