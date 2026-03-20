Европа не выживет без российской нефти, заявил Орбан

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива, в течение пары недель это станет очевидно всем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, даже если сейчас главы стран ЕС это отрицают, "пройдет не более недели-двух, и это станет очевидно всем".