Молдавская оппозиция выступила против курса на выход из СНГ

КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Парламентская оппозиция Молдавии выступает против разрыва соглашений с другими странами СНГ, публично выразив несогласие с позицией правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и развернув плакаты со своих месте в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.

На местах, где сидят представители другой оппозиционной Партии коммунистов, вывешены плакаты: "Наши граждане в СНГ – тоже наша ответственность", "СНГ – экономия в развитии. Денонсация - стагнация", "СНГ – актуальные возможности. Денонсация – реальные потери", "Народ против".