Молдавская оппозиция выступила против курса на выход из СНГ

КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Парламентская оппозиция Молдавии выступает против разрыва соглашений с другими странами СНГ, публично выразив несогласие с позицией правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и развернув плакаты со своих месте в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент в пятницу рассмотрит в первом чтении денонсацию устава Содружества Независимых Государств, а также соглашения о создании СНГ и протокола к соглашению. Вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча выступил на заседании с предложением исключить проект о выходе из СНГ из повестки парламента, однако правящее большинство его отклонило.
На местах, где сидят представители другой оппозиционной Партии коммунистов, вывешены плакаты: "Наши граждане в СНГ – тоже наша ответственность", "СНГ – экономия в развитии. Денонсация - стагнация", "СНГ – актуальные возможности. Денонсация – реальные потери", "Народ против".
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что внешнеполитическое ведомство республики начало необходимые процедуры для полного выхода из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если высший законодательный орган страны одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ. Правительство Молдавии 11 марта одобрило денонсацию устава Содружества Независимых Государств. В парламенте предполагается рассмотрение проекта в двух чтениях.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.