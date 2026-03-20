Операторы FPV-дронов ВС России совершили массированный налет на позиции ВСУ

КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Север" совершили массированный налет на позиции ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир расчёта с позывным "Ветер".

Он уточнил, что во время круглосуточного дежурства операторами БПЛА была обнаружена вышка связи на позициях ВСУ.

"Оператор точно попал и уничтожил аппаратуру FPV-дроном. За счёт детонации осколочно-фугасной боевой части был нарушен контроль и управление подразделениями противника", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что также в ходе работы воздушной разведки был обнаружен и уничтожен комплекс РЭБ противника, который прикрывал его опорный пункт и огневые позиции.