В Абу-Даби арестовали 109 человек за съемку и распространение фейков

ДУБАЙ, 20 мар - РИА Новости. Полиция Абу-Даби сообщила, что арестовала 109 человек за съемку и распространение дезинформации на фоне ситуации в регионе.
Правоохранители Абу-Даби 14 марта заявили, что арестовали 45 человек за дезинформацию, съемку и публикацию видео на фоне ситуации в регионе.
"Полиция Абу-Даби объявила об аресте 109 человек различных национальностей, которые снимали места происшествия и распространяли ложную информацию в социальных сетях во время текущих событий. Это делалось с целью подогревания общественного мнения и распространения слухов среди членов общества", - говорится в сообщении в аккаунте правоохранителей в соцсети Х.
Согласно заявлению, полиция приняла административные меры в отношении них в рамках усилий органов безопасности по мониторингу и пресечению нарушений, связанных со злоупотреблением социальными сетями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
