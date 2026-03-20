21:43 20.03.2026
Кинокритик рассказал, каким зрители запомнят Чака Норриса
Москвитин: зрители запомнят Чака Норриса как всеобщего защитника редкой силы

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зрители запомнят американского актера Чака Норриса как всеобщего защитника и образец редкой силы, отличающейся благородством, стойкостью и спокойствием, рассказал РИА Новости кинокритик Егор Москвитин.
Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья в пятницу.
"Чак Норрис был и теперь уже навсегда останется образцом той редкой силы, которая отличается благородством, стойкостью, непоколебимостью и спокойствием, которая не требует от обладателя этой силы доминировать над другими, которая позволяет ему быть ироничным и свойским. И именно за это мы на протяжении стольких лет его любили и восхищались", - отметил кинокритик.
Он напомнил, что Норрис начал свою работу в кино с фильма "Пусть дракона" и оказался в нём единственным, кто мог выстоять против Брюса Ли: он играл так называемого "финального босса", самого крутого "плохого парня". Однако путь актера сложился так, что он и сам стал героем: так, в фильме "Одинокий волк МакКуэйд" он побеждает злодея в исполнении Дэвида Кэррадайна - легенды восточных единоборств. Позже вышел сериал "Крутой Уокер. Правосудие по-техасски", который закрепил образ Норриса в кино, а его последним крупным фильмом становится роль в "Неудержимых 2", где Чак Норрис буквально играет Чака Норриса, "который знает, что о нём сложены миллионы анекдотов".
"Даже сейчас, спустя считаные часы после смерти, уже появился похожий на все прежние, но гораздо более грустный анекдот, что "Чак Норрис умер, чтобы встретиться со смертью и остановить смерть, потому что последние годы она окончательно распоясалась". Вот таким мы его и запомним, всеобщим защитником", - отметил Москвитин.
Кинокритик подчеркнул, что Норрис, как и умерший год назад Роберт Редфорд, был человеком, связавшим свою жизнь с землей: Редфорд строил горнолыжные курорты, а в итоге "построил" кинофестиваль, а Чак Норрис строил ранчо, а в итоге построил бизнес, связанный с добычей воды, и помог людям на своей родине.
Чак Норрис (настоящее имя - Карлос Рей Норрис) широко известен по многочисленным фильмам, среди которых "Без вести пропавшие", "Вторжение в США", "Безмолвный гнев", а также по главной роли в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился в 1997 году черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.
