Кинокритик рассказал, каким зрители запомнят Чака Норриса

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зрители запомнят американского актера Чака Норриса как всеобщего защитника и образец редкой силы, отличающейся благородством, стойкостью и спокойствием, рассказал РИА Новости кинокритик Егор Москвитин.

Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья в пятницу.

"Чак Норрис был и теперь уже навсегда останется образцом той редкой силы, которая отличается благородством, стойкостью, непоколебимостью и спокойствием, которая не требует от обладателя этой силы доминировать над другими, которая позволяет ему быть ироничным и свойским. И именно за это мы на протяжении стольких лет его любили и восхищались", - отметил кинокритик.

Он напомнил, что Норрис начал свою работу в кино с фильма "Пусть дракона" и оказался в нём единственным, кто мог выстоять против Брюса Ли : он играл так называемого "финального босса", самого крутого "плохого парня". Однако путь актера сложился так, что он и сам стал героем: так, в фильме "Одинокий волк МакКуэйд" он побеждает злодея в исполнении Дэвида Кэррадайна - легенды восточных единоборств. Позже вышел сериал "Крутой Уокер. Правосудие по-техасски", который закрепил образ Норриса в кино, а его последним крупным фильмом становится роль в "Неудержимых 2", где Чак Норрис буквально играет Чака Норриса, "который знает, что о нём сложены миллионы анекдотов".

"Даже сейчас, спустя считаные часы после смерти, уже появился похожий на все прежние, но гораздо более грустный анекдот, что "Чак Норрис умер, чтобы встретиться со смертью и остановить смерть, потому что последние годы она окончательно распоясалась". Вот таким мы его и запомним, всеобщим защитником", - отметил Москвитин.

Кинокритик подчеркнул, что Норрис, как и умерший год назад Роберт Редфорд , был человеком, связавшим свою жизнь с землей: Редфорд строил горнолыжные курорты, а в итоге "построил" кинофестиваль, а Чак Норрис строил ранчо, а в итоге построил бизнес, связанный с добычей воды, и помог людям на своей родине.